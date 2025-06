Ook Iraanse luchtmachtcommandant omgekomen bij Israëlische aanval

TEHERAN (ANP/AFP) - Bij de grootschalige Israëlische aanval op Iran van vrijdagmorgen is ook Amir Ali Hajizadeh gedood, de commandant van de luchtmacht van de Iraanse Revolutionaire Garde. Dat bevestigen Iraanse staatsmedia, nadat Israël eerder al had geclaimd dat vrijwel de gehele leiding van dat onderdeel van de Garde was "uitgeschakeld". De kopstukken zouden bij elkaar hebben gezeten in een ondergronds hoofdkwartier voor een vergadering toen Israël dat gebouw heeft beschoten.

De luchtmacht van de Garde houdt toezicht op het Iraanse luchtruim en gaat over het arsenaal aan ballistische raketten.

Iran bevestigde eerder ook al de dood van twee belangrijke legerleiders: Hussein Salami, de commandant van de Revolutionaire Garde, en Mohammed Bagheri, de stafchef van de krijgsmacht. Ook zijn zes atoomwetenschappers gedood. Ali Shamkhani, een hooggeplaatste adviseur van ayatollah Ali Khamenei, raakte gewond. Staatsmedia benadrukten al snel dat de opperste leider zelf in veiligheid was.