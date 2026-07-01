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KLM stelt hervatting vluchten Saudi-Arabië en Dubai langer uit

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 12:44
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SCHIPHOL (ANP) - KLM stelt de hervatting van vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit door de onrust in het Midden-Oosten. Volgens de luchtvaartmaatschappij zal nu zeker tot en met 23 augustus niet worden gevlogen naar de Saudische steden Riyad en Dammam en naar Dubai. Medio juni meldde KLM nog tot en met 9 augustus niet naar die bestemmingen te vliegen.
Eerder op de dag zei de Europese luchtvaartautoriteit EASA al dat maatschappijen het luchtruim van Iran, Irak en Libanon moeten blijven mijden door onzekerheid over de houdbaarheid van de voorlopige deal tussen de Verenigde Staten en Iran over het stoppen van de oorlog. Volgens de EASA blijft er een risico op een snelle militaire escalatie van het conflict. De waarschuwing geldt tot 8 juli.
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