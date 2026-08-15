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JFVD-top zet jonge vrouwen onder druk om seks te hebben

Politiek
door Ans Vink
zaterdag, 15 augustus 2026 om 6:24
bijgewerkt om zaterdag, 15 augustus 2026 om 6:49
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Binnen de jongerenorganisatie van FVD worden jonge vrouwen structureel onder druk gezet om seks te hebben, blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland.
Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Deze prominenten bekleden invloedrijke functies binnen de moederpartij, onder meer als Kamerlid, gemeenteraadslid of bestuurder.
Tegen Vrij Nederland zeggen vrouwen dat seksuele handelingen die plaatsvonden tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren. Daarbij speelde alcohol een belangrijke rol: vrouwen werden aangespoord om veel te drinken, waarna seksueel contact werd geïnitieerd. Penetratie zonder instemming geldt sinds de invoering van de nieuwe zedenwet in 2024 als verkrachting.
Het grensoverschrijdende gedrag hangt nauw samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top. Onder prominente JFVD'ers komen polyamoureuze relaties veel voor, ook met leden die een lagere positie hebben in de partij. Jonge vrouwen ontlenen een groot deel van hun vrienden en sociale netwerk aan JFVD. Nee zeggen is daardoor lastig.
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