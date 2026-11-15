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Knot: landen zelf verantwoordelijk om schuldencrisis te voorkomen

Economie
door anp
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MILAAN (ANP) - De verantwoordelijkheid om nieuwe schuldencrises in eurolanden te voorkomen ligt vooral bij regeringen, vindt Klaas Knot. Centrale banken kunnen in uiterste gevallen bijspringen, maar zijn geen alternatief voor gezond begrotingsbeleid, zei de voormalige president van De Nederlandsche Bank die in de race is om de Europese Centrale Bank (ECB) te leiden.
In een interview met Corriere della Sera zei Knot dat er situaties kunnen zijn waarin het onvermijdelijk is dat een centrale bank moet ingrijpen. "Als financiële markten op hol zijn geslagen en er een wanordelijke dynamiek is, heeft alleen een centrale bank de vuurkracht om zaken te herstellen", zei Knot. Hij voegde eraan toe dat er "waarborgen moeten zijn die ervoor zorgen dat de economische basis op orde komt". "De ECB kan een schild bieden in wanordelijke marktsituaties, maar kan geen vervanging zijn van een gezonde begrotingspolitiek."
Naast Knot is de Spaanse voormalige centralebankbaas Pablo Hernández de Cos kandidaat om president van de ECB te worden. Volgens mediaberichten groeien de kansen van de Spanjaard.
Financiële markten kijken de laatste tijd met argusogen naar de hoge schulden van Frankrijk, waar de politiek er amper in slaagt begrotingstekorten terug te dringen. Het droeg er mede aan bij dat rentes op Franse staatsobligaties hard stegen.
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