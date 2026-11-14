Verpleegkundige ben je overal met hetzelfde diploma. Maar wat je verdient, hangt sterk af van waar je werkt.

Algemeen ziekenhuis thuiszorg en verpleeghuis of universitair medisch centrum: elke sector heeft een eigen cao , met eigen schalen.

Algemeen ziekenhuis: de hoogste start

In een algemeen ziekenhuis zit een mbo-verpleegkundige meestal in FWG 45. Sinds 1 augustus 2026 is dat €3.228 tot €4.346 bruto per maand.

Een hbo-verpleegkundige zit rond FWG 50: €3.463 tot €4.914. Met ervaring of een specialisatie loopt het door tot FWG 55, met een maximum van €5.503.

Thuiszorg en verpleeghuis: lager instappen

Wie in de thuiszorg of een verpleeghuis werkt, valt onder de cao VVT. Daar begint FWG 45 sinds 1 juli 2026 op €2.982 en loopt het tot €4.246 bruto per maand.

FWG 50 gaat van €3.325 tot €4.822. Een mbo-verpleegkundige begint hier dus €246 per maand lager dan in het ziekenhuis.

Umc: daartussenin

In een universitair medisch centrum begint een verpleegkundige rond €3.126 bruto per maand. Met ervaring loopt het salaris door tot ruim €5.300.

Op een rij: het laagste beginsalaris

Algemeen ziekenhuis : €3.228

: €3.228 Umc : €3.126

: €3.126 Thuiszorg en verpleeghuis: €2.982

Alle bedragen zijn bruto per maand bij een volledige werkweek. Toeslagen voor avond-, nacht- en weekenddiensten, vakantiegeld en eindejaarsuitkering komen er nog bij.

Wat komt er nog aan?

Ziekenhuis : de cao loopt tot en met 31 januari 2027. Over de salarissen daarna is nog niets afgesproken.

: de cao loopt tot en met 31 januari 2027. Over de salarissen daarna is nog niets afgesproken. Thuiszorg en verpleeghuis : de nieuwe cao geeft 3,6 procent erbij op 1 juni 2027 en nog eens 3,6 procent op 1 juni 2028.

: de nieuwe cao geeft 3,6 procent erbij op 1 juni 2027 en nog eens 3,6 procent op 1 juni 2028. Umc: op 1 mei 2027 stijgen de salarissen met 3,5 procent.

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