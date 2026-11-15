Bijna elke ouder in Nederland krijgt kinderbijslag. Maar wie over de grens kijkt, ziet hoe bescheiden het Nederlandse bedrag is.

Nederland: per kwartaal en per leeftijd

In Nederland wordt kinderbijslag per kwartaal betaald en hangt het bedrag af van de leeftijd van je kind. Sinds 1 juli 2026 gelden deze bedragen per kind per kwartaal:

0 tot en met 5 jaar: €298,40, ongeveer €99 per maand

6 tot en met 11 jaar: €362,35, ongeveer €121 per maand

12 tot en met 17 jaar: €426,29, ongeveer €142 per maand

Duitsland: €259 per kind

In Duitsland krijgen ouders sinds januari 2026 €259 per kind per maand. Dat bedrag is voor elk kind gelijk, ongeacht de leeftijd of het aantal kinderen. Op jaarbasis is dat €3.108 per kind.

Voor een peuter krijgt een Duits gezin dus ruim 2,5 keer zoveel als een Nederlands gezin.

Vlaanderen: €190,66 plus extra’s

In België regelt elke regio de kinderbijslag zelf. In Vlaanderen heet het het Groeipakket. Voor kinderen die sinds 1 januari 2019 zijn geboren, is het basisbedrag €190,66 per maand. Dat bedrag geldt sinds 1 september 2026.

Daarbovenop komen een eenmalig startbedrag van €1.310,75 bij de geboorte en een jaarlijkse schoolbonus van €23,82 tot €71,48, afhankelijk van de leeftijd.

Op een rij: een kind van drie

Duitsland : €259 per maand

: €259 per maand Vlaanderen : €190,66 per maand

: €190,66 per maand Nederland: ongeveer €99 per maand

Een eerlijke vergelijking?

Helemaal eerlijk is die vergelijking niet. Nederland kent naast de kinderbijslag ook het kindgebonden budget: een extra bijdrage voor kinderen tot 18 jaar, die afhangt van onder meer je inkomen.

In Duitsland kan een fiscale aftrekpost voor ouders met een hoger inkomen voordeliger uitpakken dan het Kindergeld.

Toch blijft het verschil in de vaste basis groot. Met de huidige bedragen krijgt een Duitse ouder voor een kind van drie ruim €1.900 per jaar meer dan een Nederlandse.

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