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Dassen aan Jetten en Bontenbal: laat je niet chanteren door VVD

Samenleving
door Redactie
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Volt-leider Laurens Dassen roept premier Rob Jetten en CDA-leider Henri Bontenbal op zich niet te laten chanteren door de VVD. Zaterdag spreken leiders van de coalitie op landgoed De Zwaluwenberg over de politieke crisis. Maar volgens Dassen gaat het niet om een gesprek, zolang dat begint vanuit de "chantage-eisen" van de VVD.
Nadat D66 en CDA een deal hadden gesloten met oppositiepartijen PRO en Volt om het belastingplan voor 1 miljard euro te verbouwen in het voordeel van werkenden, was de VVD boos en eiste een "fundamentele reset". Vrijdag sprak Yeşilgöz over het minderheidskabinet als een "mislukt experiment". Zij wil een "inhoudelijke correctie" en vindt ook dat overwogen moet worden om een extra rechtse partij in het kabinet op te nemen.
Dassen vindt het eisen van een fundamentele reset "nogal wat uit de mond van een partij die politieke chantage tot trademark verheven heeft". Volgens de Volt-leider heeft de houding van de VVD een fundamentele reset nodig, zo zei hij tijdens zijn partijcongres in Utrecht.
"Zolang de VVD niet bereid is om compromissen te sluiten, is er maar één conclusie mogelijk: met deze VVD valt niet samen te werken", aldus Dassen.
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