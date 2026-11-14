Je stapt in, start de motor en ziet niets. Zeker in de herfst en winter beslaan autoruiten aan de binnenkant snel.

Wachten tot het vanzelf wegtrekt, kost tijd. En wegrijden met slecht zicht is gevaarlijk.

Waarom je ruiten beslaan

Condens ontstaat als warme, vochtige lucht in de auto tegen het koude glas komt. Het vocht slaat dan neer op de ruit.

Natte jassen, schoenen en haren brengen extra vocht de auto in. Hoe natter het buiten is, hoe meer last je ervan hebt.

De snelste oplossing: airco aan

Ook in de winter is de airco je beste hulp. Die maakt de lucht droog, waardoor het vocht snel van de ruiten verdwijnt.

Zet de airco aan op de recirculatiestand. Binnen enkele momenten zijn de ruiten vrij. Schakel daarna over op de gewone ontwaseming.

Heeft je auto een automatische ontwasemstand? Dan blaast de airco op volle kracht op de voorruit.

Geen airco? Zet de verwarming op de hoogste stand en richt de blazers op de voorruit.

Zo voorkom je het

Houd natte kleding en schoenen zo veel mogelijk buiten de auto.

Maak de binnenkant van je ruiten regelmatig schoon. Op schoon glas hoopt zich minder vocht op.

Leg een auto-ontvochtiger in de auto. Zo’n kussentje neemt tot 400 milliliter vocht op en droog je thuis weer op de verwarming.

Blijven ze beslagen?

Verdwijnt de condens niet, kijk dan of er bladeren liggen onder de voorruit en bij de ventilatieroosters. Die kunnen de luchttoevoer belemmeren.

Blijft het probleem bestaan, dan kan de kachelradiateur lekken. Laat dat bij de garage controleren.

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