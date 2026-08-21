Koreaanse werknemers Hyundai staken voor het eerst in tien jaar

SEOUL (ANP/RTR) - Werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea hebben voor het eerst in tien jaar gestaakt. Volgens de vakbond voor personeel van het autoconcern doen ongeveer 40.000 mensen mee aan de staking van een dag.

De stakers eisen onder andere dat de verplichte pensioenleeftijd omhooggaat. Nu is die nog vastgesteld op 60 jaar. Daarnaast eisen ze dat de bovengrens voor bonussen omhooggaat.

Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics. De autofabrikant wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia, met als doel om dit uit te breiden naar andere locaties.

Voor Hyundai komt de eerste staking op een moeilijk moment. De autofabrikant kampt met Chinese concurrentie en zei vorige maand dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald.