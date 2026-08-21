ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koreaanse werknemers Hyundai staken voor het eerst in tien jaar

Economie
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 8:03
anp210826051 1
SEOUL (ANP/RTR) - Werknemers van autofabrikant Hyundai Motor in Zuid-Korea hebben voor het eerst in tien jaar gestaakt. Volgens de vakbond voor personeel van het autoconcern doen ongeveer 40.000 mensen mee aan de staking van een dag.
De stakers eisen onder andere dat de verplichte pensioenleeftijd omhooggaat. Nu is die nog vastgesteld op 60 jaar. Daarnaast eisen ze dat de bovengrens voor bonussen omhooggaat.
Ook willen de stakers garanties dat hun banen worden beschermd tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. Hyundai bezit de ontwikkelaar van mensachtige robots Boston Dynamics. De autofabrikant wil dit soort robots inzetten in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia, met als doel om dit uit te breiden naar andere locaties.
Voor Hyundai komt de eerste staking op een moeilijk moment. De autofabrikant kampt met Chinese concurrentie en zei vorige maand dat de wereldwijde verkoopdoelen dit jaar niet worden gehaald.
loading

POPULAIR NIEUWS

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

shutterstock_2781959073

Darmkanker: deze signalen mag je niet negeren

wero-phishing-header

Pas op voor Wero-oplichting: de slimste ING-nepmail van dit moment ontmaskerd

316134618_m

Deze enorme spin rukt op in Nederland: wat als hij in je huis zit?

ANP-441460116

Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

178589096_m

Waarom je na je 50ste ineens anders naar je partner, je werk en je leven kijkt

Loading