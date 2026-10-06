Vriezer vol ijs? Dit trucje met aluminiumfolie lost het op in een handomdraai

Aangevroren ijs kost ruimte en stroom. Met aluminiumfolie en een pan kokend water ben je er razendsnel vanaf, zonder dat je urenlang hoeft te wachten tot alles is ontdooid. Waarna je de vriezer weer kunt gebruiken voor de belangrijke zaken des levens: pizza’s, bitterballen, brood, pangasiusfilets en wodka.

Na verloop van tijd zet zich langs de wanden van het vriesgedeelte steeds meer ijs af. Dat maakt het apparaat minder efficiënt, het verbruikt meer stroom en er blijft minder ruimte over voor nieuwe producten.

Hoe vaak moet je ontdooien?

Fabrikanten adviseren om minstens twee keer per jaar te ontdooien. Afhankelijk van hoeveel ijs er aanvriest, kan het vaker nodig zijn. Een goede vuistregel: ontdooi zodra de ijslaag dikker is dan een halve centimeter. En dat gaat vaak sneller dan je denkt.

De bekendste methode is de vriezer leeghalen en de stekker eruit trekken tot alles gesmolten is. Dat is niet erg handig, want het kan lang duren. Het trucje met aluminiumfolie is eenvoudiger en sneller.

Zo werkt het

1. Bedek het ijs. Leg aluminiumfolie langs de wanden van de vriezer en zorg dat al het ijs bedekt is.

2. Kook water. Verwarm water in een pan. De pan moet groot genoeg zijn, maar ook in de vriezer passen met de deur dicht.

3. Zet de pan in de vriezer. Plaats de pan met kokend water in de vriezer en sluit de deur.

4. Wacht een paar minuten. Open de vriezer en haal het ijs met een spatel weg. Dat kost nauwelijks moeite.

5. Pak hardnekkige plekken aan. Zit het ijs nog vast? Dompel een doek in warm water en wrijf ermee over de aluminiumfolie.

6. Maak schoon. Is alle ijs weg? Reinig de vriezer dan met witte azijn.

Waarom werkt aluminiumfolie?

Aluminiumfolie geleidt warmte goed. Daardoor verspreidt de warmte van de pan zich snel over de hele vriezer en smelt het ijs sneller.

Met deze methode bespaar je niet alleen tijd en moeite. Een goed onderhouden en regelmatig ontdooide vriezer verbruikt minder energie. Dat scheelt op de lange termijn op je energierekening.