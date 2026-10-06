Inbrekers zoeken eerst hier: de verstopplekken die je beter kunt vergeten

Eind oktober gaat de klok een uur terug, en daarmee begint voor inbrekers het hoogseizoen. Tijdens de donkere dagen wordt er gemiddeld 69 keer per dag in een Nederlandse woning ingebroken. En wie denkt dat de envelop met contant geld onder de matras veilig ligt, heeft het slecht nieuws al geraden.

De donkere maanden

Het aantal inbraken ligt in oktober, november, december en januari structureel boven het jaargemiddelde. December is de koploper: in de jaren 2021 tot en met 2025 werden in die maand gemiddeld 2.500 woninginbraken geregistreerd, tegen zo'n 1.800 per maand in lente en zomer. Toch neemt 68 procent van de Nederlanders rond de feestdagen geen extra maatregelen en maakt zich ook geen zorgen.

Inbrekers slaan vooral vroeg in de ochtend, aan het eind van de middag en in het begin van de avond toe. Flats en etagewoningen lopen meer risico dan villa's, kleine woningen onder de 60 vierkante meter nog meer. Ook wonen binnen 150 meter van een supermarkt blijkt een risicofactor: de drukte en anonimiteit maken het daar makkelijk om ongezien te verdwijnen.

Wat jij een slimme verstopplek vindt, vindt een inbreker ook.

Hier kijken ze als eerste

Inbrekers werken snel en systematisch. De woonkamer en de slaapkamer worden vrijwel altijd doorzocht: daar liggen laptops, sieraden, contant geld en kleine elektronica. Deze plekken kun je daarom beter vergeten:

•De sleutel onder de deurmat of in de bloempot•Geld onder de matras of het kussen

•Sieraden in het nachtkastje of het badkamerkastje•Lades, want die worden meestal allemaal opengetrokken

•De kledingkast, onder de stapel truien•Vazen, suikerpotten en mokken

•Dvd-hoesjes, achter fotolijstjes en tussen de boeken

•De stortbak van het toilet

Vooral de eerste drie zijn echt de plekken waar inbrekers het eerst kijken.

Wat wel werkt

Wie echt iets veilig wil opbergen, gebruikt een kluis die aan de vloer is verankerd. Een losse kluis is voor een inbreker vooral een handzaam pakketje. Ben je creatief, kies dan een alledaags voorwerp dat niet opvalt en niet rammelt als je ertegen stoot. Een pak pannenkoekenmix bijvoorbeeld. Schrijf wel op waar je iets hebt verstopt, maar hang dat briefje niet op het prikbord in de gang.

Maak foto's van waardevolle spullen en noteer serienummers van apparaten. Zorg dat er licht aangaat als het donker wordt, met een tijdschakelaar of slimme lampen. Een videodeurbel heeft daarentegen nauwelijks preventieve werking: inbrekers weten hoe ze buiten beeld blijven.

Een losse kluis is voor een inbreker vooral een handzaam pakketje.

De goedkoopste maatregel

Het meeste werk doet nog steeds het simpelste: deuren en ramen consequent afsluiten, ook als je even naar de buren loopt. Dat kost niets. Een inbraak kost meestal meer dan alleen de spullen die weg zijn.

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