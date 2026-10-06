Denk je er al een tijd over na om je cv-ketel te vervangen door een warmtepomp? Dan is uitstellen deze winter duur. Volgens het voorstel voor de nieuwe subsidieregels krijg je voor een lucht-waterwarmtepomp die pas in 2027 wordt geplaatst honderden euro's minder terug. Bij een grote all-electric pomp loopt dat op tot ruim €1.100. De regeling is nog niet definitief, maar de richting is wel duidelijk.

Minder per kilowatt, iets meer voor zuinige pompen

Het gaat om de ISDE, de landelijke subsidie waarmee huiseigenaren een deel van hun verduurzaming terugkrijgen. Voor een lucht-waterwarmtepomp bestaat die subsidie uit drie delen. Je krijgt nu een startbedrag van € 1.025, € 225 per kilowatt thermisch vermogen, vanaf de eerste kilowatt, en een bonus van € 200 voor een pomp met energielabel A+++.

Volgens Groeneformule lag de wijzigingsregeling voor 2027 van 17 juli tot 21 augustus 2026 ter inzage. Daarin daalt het bedrag per kilowatt van €225 naar €120, terwijl de bonus voor label A+++ stijgt van €200 naar €250. Het startbedrag blijft in het voorstel staan op € 1.025. Dat de pomp een kleine €50 extra bonus krijgt, weegt dus nauwelijks op tegen de €105 die je per kilowatt verliest.

De reden voor de verlaging: het ministerie hanteert als vuistregel dat de subsidie ongeveer 30% van het aankoopbedrag moet zijn. Uit onderzoek van RVO blijkt dat de kostprijs van warmtepompen de afgelopen jaren is gedaald, waardoor de subsidie relatief gezien boven de 30% is uitgekomen.

Hoe meer vermogen je pomp heeft, hoe harder de verlaging aankomt.

Zoveel scheelt het voor jouw situatie

Een hybride warmtepomp telt voor de ISDE gewoon als lucht-waterwarmtepomp. Volgens Groeneformule geldt daarvoor dus dezelfde rekensom: startbedrag, bedrag per kilowatt en de labelbonus. Een hybride pomp heeft alleen meestal minder vermogen. Voor pompen met label A+++ komt dat zo uit, op basis van de berekeningen van Groeneformule en installateur Heattherm:

Hybride pomp van 4 kW: van €2.125 naar €1.755, dat is €370 minder

All-electric pomp van 6 kW: van €2.575 naar €1.995, dat is €580 minder

All-electric pomp van 8 kW: van €3.025 naar €2.235, dat is €790 minder

All-electric pomp van 11 kW: van €3.700 naar ongeveer €2.595, dat is circa €1.105 minder

Heeft je pomp label A++ in plaats van A+++, dan krijg je geen bonus en is het verschil nog iets groter. DuurzaamXL rekende voor een 8 kW-pomp met A++ uit dat de subsidie dan uitkomt op €1.985 Dat is in dit fictieve voorbeeld een verschil van €840. Bij nog krachtigere pompen loopt het verder op: volgens Thuisenergiewijzer gaat het bij 12 kW naar ruim € 1.200.

Let wel: het getal op de doos is niet altijd het getal waarmee gerekend wordt. Het vermogen dat in een productnaam staat, is niet altijd hetzelfde als het vermogen waarmee RVO de subsidie berekent. Vraag je installateur dus naar het subsidiabele vermogen en de meldcode van het toestel.

De installatiedatum telt, niet de aanvraag

Het belangrijkste punt voor twijfelaars: het moment waarop de pomp daadwerkelijk aan de muur hangt. Groeneformule wijst erop dat de datum waarop de pomp aan de muur hangt belangrijker is dan de datum waarop u de aanvraag indient. Een offerte tekenen in december is dus niet genoeg. Volgens Beterabonnement geeft een offerte tekenen of een aanbetaling doen in 2026 daarom niet automatisch recht op de bedragen van 2026. RVO vermeldt bij warmtepompmeldcodes expliciet dat de installatiedatum het subsidiebedrag bepaalt.

Een overgangsregeling, zoals die er bij eerdere wijzigingen wel was, ligt nu niet op tafel. Vakwebsite Warmte365 schrijft dat zolang men in het bezit was van een ondertekende offerte uit 2024 nog de voorwaarden van de ISDE-ronde van dat jaar golden, ook als deze pas in 2025 werd geïnstalleerd. Momenteel is hier nog geen sprake van voor de overgang van 2026 naar 2027.

Over de aanvraag zelf zijn de bronnen het niet helemaal eens. De meeste gaan uit van de installatiedatum, maar Warmte365 stelt dat wie de warmtepomp in 2026 laat installeren, maar pas in 2027 subsidie aanvraagt, te maken krijgt met de bedragen die in 2027 gelden. Wie zeker wil zijn, laat de pomp dus nog dit jaar plaatsen en dient de aanvraag ook nog dit jaar in. Formeel heb je meer tijd: de aanvraag moet binnen 24 maanden na installatie worden ingediend.

Lukt het nog voor 31 december?

Je bent niet de enige die nu gaat rekenen. Volgens vergelijkingsplatform Homedeal werd in september 46% vaker gezocht naar 'warmtepomp' en ruim 450% vaker naar 'warmtepomp subsidie' dan in augustus. Myrthe van der Putten van Homedeal verwacht drukte bij installateurs en waarschuwt voor de doorlooptijd:

De installatiedatum bepaalt welk subsidiebedrag van toepassing is, en het duurt gemiddeld enkele weken tot maanden van aanvraag tot installatie. - Myrthe van der Putten, Homedeal (via Installateurszaken)

Er zijn nog bijna twaalf weken tot de jaarwisseling, en daar vallen de feestdagen in. Wie nu nog geen offerte heeft, moet dus snel zijn. Weeg daarbij ook de energierekening mee. Wat een warmtepomp je in 2027 jaarlijks scheelt tegenover een cv-ketel, lees je in ons eerdere artikel "Cv-ketel of warmtepomp? Zo pakt de energierekening van 2027 voor jou uit".

Nog niet definitief

Alle bedragen hierboven komen uit een voorstel. Heattherm meldt dat de internetconsultatie voor de Wijzigingsregeling ISDE 2027 inmiddels gesloten is, maar de definitieve regeling nog niet gepubliceerd. De exacte subsidiebedragen voor 2027 zijn pas bekend wanneer de definitieve regeling en nieuwe RVO-meldcodelijst worden gepubliceerd. Het kan dus nog veranderen, maar reken er niet op dat het voordeliger wordt.

Wat je nu kunt doen