Krant: ING België onderzocht in witwaszaak oud-Eurocommissaris

BRUSSEL (ANP/BELGA) - ING wordt in België onderzocht in verband met de witwaszaak rond voormalig Eurocommissaris Didier Reynders, heeft de krant Le Soir gemeld. De bank zou sinds 2018 op de hoogte zijn geweest van regelmatige stortingen van contant geld door Reynders, die verdacht wordt van witwaspraktijken.

Volgens de krant heeft ING sinds 2018 vragen gesteld aan Reynders over de regelmatige stortingen van grote sommen cashgeld. Halverwege 2018 zou hij daarmee gestopt zijn. De oud-minister van Financiën van België zou op dat moment begonnen zijn met het uitgeven van grote sommen cash aan loterijbiljetten. De Nationale Bank van België, de centrale bank van het land, wil weten hoe dit precies zit.

Le Soir stelt dat de timing in de zaak de reden is voor het onderzoek naar de bank. ING zou pas in 2023 een verklaring hebben afgelegd aan de zogeheten Cel voor Financiële Informatieverwerking. Al sinds maart 2022 loopt er echter een onderzoek naar de vermeende witwaspraktijken, na meldingen van de Nationale Loterij. Reynders betoogt al enige tijd dat hij onschuldig is.

De Nationale Bank en ING wilden niet reageren tegenover Le Soir. Aan het Belgische persbureau Belga liet ING weten dat de bank "conform de wet niet gemachtigd is om commentaar te geven op individuele dossiers". Ook benadrukte de bank "haar rol als hoeder van het financiële stelsel" serieus te nemen. "Indien vereist, werkt ING België op een volledig transparante manier samen met de gerechtelijke autoriteiten."