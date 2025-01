Zangeres en actrice Manuëla Kemp (61) overleden

Manuele Kemp is overleden. De zangeres en actrice werd eerder deze week in coma naar Nederland gevlogen om hier te sterven. Vijf weken geleden raakte ze ernstig gewond bij een scooterongeluk en sindsdien is ze niet meer bij kennis geweest.

Kemp ligt sinds 7 december in coma. Ze verbleef in haar vakantiewoning in Portugal, toen ze bij Loulé in de Algarve op een scooter kerstinkopen ging doen en een eenzijdig ongeluk kreeg. De eerste twee weken was er volgens Lammers nog hoop voor haar. Als hij haar naam zei en haar aanraakte, bewoog ze haar arm of been of knipperde ze met haar ogen.

Kemp begon haar carrière als zangeres en staat bekend om haar hese stemgeluid. Ze presenteerde ook jarenlang het muziekevenement Vrienden van Amstel Live, evenals talloze tv-programma’s als Eigen huis & tuin. Het afgelopen decennium legde ze zich vooral toe op haar radiowerk voor Omroep Max. Daarmee stopte ze in 2022 na een onwelwording en omdat ze ‘na veertig jaar werken even wat tijd nodig had’.