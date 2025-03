Krant: ING overweegt bod op Italiaanse Banca Popolare di Sondrio

TURIJN (ANP/BLOOMBERG) - ING overweegt een bod uit te brengen op de Italiaanse Banca Popolare di Sondrio, aldus de Italiaanse krant La Stampa. Volgens de krant heeft de Nederlandse bank juridische en financiële adviseurs ingehuurd om een bod te evalueren.

Banca Popolare di Sondrio heeft ook al een overnamebod ontvangen van grotere concurrent BPER. Vrijdag zei Carlo Cimbri, voorzitter van Unipol Gruppo, de verzekeraar die de grootste investeerder is in zowel Sondrio als BPER, dat een buitenlandse bank een bod overwoog. Hij zei dat de potentiële bieder te vergelijken was met "de kleur van de das van een journalist", die oranje was.

Een woordvoerder van ING weigerde commentaar nadat financieel persbureau Bloomberg vragen stelde over het bericht. Sondrio wees vorige maand nog het overnamebod van BPER af als te laag. Dat bod was volledig in aandelen. Omgerekend was er 4,3 miljard euro mee gemoeid.