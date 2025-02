Krant: Tesla plant gratis zelfrijdende taxidienst in Californië

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse elektrische autofabrikant Tesla is van plan een ​​gratis zelfrijdende taxidienst te lanceren in Californië. Dat meldt The Washington Post. De elektrische autofabrikant van topman Elon Musk heeft eind vorig jaar daartoe een vergunning aangevraagd bij de California Public Utilities Commission, aldus de krant.

Het doel van de lancering van een gratis dienst is om uiteindelijk betalende passagiers in autonome voertuigen door de staat te kunnen vervoeren. De autofabrikant heeft al toestemming om zijn zelfrijdende voertuigen in de staat te testen met een mens achter het stuur, aldus The Washington Post.

De aanvraag in Californië past in Musks doel om volledig autonome voertuigen landelijk in te zetten, een ambitie die hij eerder "cruciaal" heeft genoemd voor de toekomst van het bedrijf, schrijft de krant.