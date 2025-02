Darter Van Gerwen verliest van Cross in Premier League

EXETER (ANP) - Michael van Gerwen is op de vierde avond van de Premier League al in de kwartfinales uitgeschakeld. De zevenvoudig winnaar van de dartscompetitie werd in Exeter in Engeland met 6-5 geklopt door de Brit Rob Cross.

Het is voor Van Gerwen de eerste keer dit seizoen dat hij de eerste partij van de avond verliest. Hij strandde op de vorige drie avonden in de halve finale.

In de elfde en beslissende leg miste de Brabander drie matchdarts op dubbel 12, dubbel 6 en dubbel 3. Cross sloeg daarna op zijn vierde matchdart wel toe.