Trump en Starmer: VS en VK krijgen handelsovereenkomst

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over een bilaterale handelsovereenkomst. Dat zeiden de Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Keir Starmer donderdag tijdens een gezamenlijke persconferentie. Starmer is op bezoek bij Trump in Washington.

"We gaan een voor beide landen geweldige handelsovereenkomst krijgen, en daar werken we op dit moment aan", zei Trump. Starmer zei dat de twee landen zijn begonnen met het werken aan een nieuwe economische deal, met geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI) als kern, om de toch al sterke handelsrelatie te versterken.