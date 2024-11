Krapte op de arbeidsmarkt vorig kwartaal opnieuw iets afgenomen

DEN HAAG (ANP) - De spanning op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw iets afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat doordat het aantal vacatures is afgenomen, maar het aantal werklozen toenam.

Van een krappe arbeidsmarkt wordt gesproken als het aantal vacatures hoger ligt dan het aantal werkzoekenden. In de maanden juli tot en met september stonden per 100 werklozen 106 vacatures open. Daarmee blijft de arbeidsmarkt volgens het CBS nog altijd krap, maar wel minder dan in het voorgaande kwartaal. Toen stonden 108 vacatures open per 100 werklozen.

Het aantal vacatures stijgt al ruim twee jaar onafgebroken, stelt het CBS. Eind september stonden er 397.000 vacatures open. De meeste daarvan zijn terug te vinden in de sectoren handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Deze sectoren vertegenwoordigen de helft van alle openstaande vacatures. De meest opvallende stijging zag het statistiekbureau in de handel. In deze sector steeg het aantal vacatures, na negen kwartalen van afname. In de zorg en zakelijke dienstverlening was juist sprake van een lichte daling.

Werkloosheid

Tegelijkertijd nam de werkloosheid iets toe. Volgens het CBS waren in het derde kwartaal 374.000 mensen werkloos, wat neerkomt op 3,7 procent van de beroepsbevolking. Dat percentage bedroeg een kwartaal eerder nog 3,6 procent. Het statistiekbureau spreekt van een werkloos persoon als iemand geen betaald werk heeft, maar daar wel recent naar heeft gezocht en op korte termijn beschikbaar is.

Vooral jongeren tot 25 jaar waren de afgelopen maanden vaker werkloos. Binnen deze groep steeg het werkloosheidspercentage van 8,6 procent naar 8,8 procent. Bij oudere groepen bleef de werkloosheid vrijwel gelijk. Het CBS meldt dat de daling van het aantal werkenden gepaard ging met de uitbreiding van de niet-beroepsbevolking. Het gaat daarbij om mensen die niet op zoek zijn naar werk of niet direct beschikbaar zijn.