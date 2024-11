Aantal vergunde nieuwbouwwoningen flink teruggevallen

DEN HAAG (ANP) - Het aantal afgegeven vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen is in het derde kwartaal flink gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar in de maanden april tot en met juni nog 18.900 nieuwbouwwoningen werden vergund, was dat in de drie maanden daarna 12.400.

Een dergelijke terugval in het derde kwartaal was ook in 2021 en 2023 te zien. "Deels kan dat te maken hebben met een seizoenseffect, maar dat is geen gegeven", legt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen uit. In 2018, 2019 en 2020 was de daling namelijk niet zo uitgesproken. Een echte verklaring kan Van Mulligen niet geven. "Er is geen sprake van een lage vraag naar woningen. Zo komen er steeds meer huishoudens bij die op zoek zijn naar een woning, starters die willen doorstromen of mensen die juist kleiner willen wonen."

In totaal werden in het vorige kwartaal 17.100 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. In dezelfde periode een jaar eerder waren dat nog 19.100. Het CBS meldde eerder dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in de eerste zes maanden van dit jaar was gezakt naar het laagste niveau sinds 2018. Over die periode kwamen er bijna 32.700 nieuw gebouwde woningen bij, waar dat er vorig jaar in dezelfde periode nog meer dan 34.000 waren.

Het kabinet heeft de ambitie om jaarlijks 100.000 woningen te realiseren. Bouwend Nederland pleitte vorige maand daarom al voor "afdwingbare afspraken", die het kabinet moet maken met het Rijk, gemeenten en provincies. Die afspraken moeten leiden tot het afgeven van 100.000 bouwvergunningen per jaar, die nodig zijn om de woningen te realiseren. Vorig jaar gaven Nederlandse gemeenten nog het laagste aantal vergunningen af sinds 2016, 55.000 in totaal.