Kritiek op Zwitserse waakhond in onderzoek naar val Credit Suisse

BERN (ANP/AFP) - De Zwitserse financieel toezichthouder Finma was niet effectief in het aanpakken van de schandalen bij Credit Suisse, blijkt uit een onderzoek naar het debacle rond de Zwitserse bank. Credit Suisse dreigde in 2023 om te vallen door wanbeheer van de directie en moest noodgedwongen door concurrent UBS worden gered om een wereldwijde financiële crisis te voorkomen.

Finma werd eerder al verweten niet op tijd te hebben ingegrepen bij Credit Suisse. Zo vond de toezichthouder tussen 2018 en 2022 al ruim 380 tekortkomingen bij de bank die "actie vereisten". Daarvan waren er 113 zeer risicovol. Volgens Finma weigerde Credit Suisse echter om opgelegde ingrepen uit te voeren. Ook gaven medewerkers van de bank herhaaldelijk valse informatie. De toezichthouder pleit dan ook voor meer handhavingsmogelijkheden.

De in Zwitserland zelden gebruikte parlementaire onderzoekscommissie stelt nu na een onderzoek van achttien maanden vast geen bewijs te hebben gevonden dat de val van Credit Suisse werd veroorzaakt door wangedrag van de autoriteiten. Volgens de commissie was het langdurige wanbeheer van Credit Suisse de oorzaak van de crisis. "De raad van bestuur en het management van Credit Suisse waren verantwoordelijk voor het verlies van vertrouwen in de bank."