Koersval Novo Nordisk door tegenvallend resultaat afslankmiddel

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De Deense farmaceut Novo Nordisk heeft een vrije val gemaakt op de beurs in Kopenhagen. Dat gebeurde nadat het bedrijf, een van de meest waardevolle in Europa, teleurstellende testresultaten van zijn nieuwe obesitasmedicijn had bekendgemaakt. Het aandeel zakte kort daarna zo'n 27 procent. Ook werd de handel enkele keren stilgelegd als gevolg van de koersval.

Novo Nordisk heeft het middel met de naam CagriSema gedurende 68 weken getest op ongeveer 3400 mensen. Uit die resultaten kwam naar voren dat het medicijn leidt tot gemiddeld 22,7 procent gewichtsverlies bij patiënten met overgewicht. Het Deense bedrijf ging eerder echter uit van een gewichtsverlies van 25 procent.

Sinds beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk de diabetesmedicijnen Wegovy en Ozempic op sociale media aanprezen als afslankmiddel, is Novo Nordisk flink gegroeid. Beleggers en analisten keken dan ook reikhalzend uit naar de resultaten van het nieuwste medicijn van de farmaceut.