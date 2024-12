Ex-wielrenster Van Vleuten krijgt rol bij ploeg Fenix-Deceuninck

MILAAN (ANP) - Annemiek van Vleuten treedt in dienst van de Belgische vrouwenploeg Fenix-Deceuninck. De voormalig wereldkampioene, die in 2023 haar actieve loopbaan beëindigde, krijgt een nieuwe rol. Van Vleuten wordt 'performance mentor', zo meldde de ploeg waarvoor onder anderen de Nederlandse rensters Puck Pieterse en Pauliena Rooijakkers uitkomen, bij een persconferentie in Milaan.

"In mijn laatste jaren als wielrenster wist ik al dat ik graag met wielrenners en atleten wilde gaan werken. Ik wil ze bijbrengen hoe ze hun potentieel het beste kunnen benutten zonder uit balans te raken", zei Van Vleuten (42) in een toelichting. "Ik wil graag bijdragen aan de groei van dit talentvolle team. Tijdens mijn loopbaan heb ik de waarde geleerd van reflectie en ben ik met vallen en opstaan beter geworden. Ik hoop te helpen dit proces te versnellen voor de rensters uit deze ploeg. Het is een geweldige uitdaging die aansluit bij mijn ambitie om te groeien als coach."

Het team is in handen van de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft, die ook de leiding hebben bij Alpecin-Deceuninck, de ploeg waarvoor Mathieu van der Poel uitkomt. Van Vleuten won onder meer vier keer de Giro, drie keer de Vuelta, de eerste editie van de Tour de France Femmes, tal van klassiekers en vier wereldtitels: twee in de wegrace (2019 en 2022) en twee op de tijdrit (2017 en 2018). In Tokio werd ze in 2021 bovendien olympisch kampioen tijdrijden.