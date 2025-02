Laadpalenmaker Alfen verlieslatend door zwakkere markt

ALMERE (ANP) - Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, zag vorig jaar een verlies in de boeken gaan. Het bedrijf ondervond naar eigen zeggen "tegenwind in alle bedrijfsonderdelen", onder andere door de zwakkere markt voor elektrische auto's en het volle stroomnet. Onder de streep bleef een verlies van 27 miljoen euro over, tegen een winst van bijna 30 miljoen euro in 2023.

De omzet zakte met 3,3 procent tot bijna 488 miljoen euro. Die daling kwam vooral door de daling in opbrengsten uit de tak Energy Storage Systems (ESS), van 163 miljoen euro in 2023 naar bijna 124 miljoen euro vorig jaar. Bij de laadpalendivisie (EVC) bleef de omzet vrijwel gelijk aan die van vorig jaar met ongeveer 153 miljoen euro. De opbrengsten uit de tak Smart Grid Solutions (SGS), waarbinnen Alfen systemen voor het elektriciteitsnet ontwikkelt, stegen met bijna 12 procent tot bijna 211 miljoen euro.

Alfen houdt er rekening mee dat de omzet dit jaar verder kan dalen. Zo gaat het bedrijf voor 2025 uit van een omzet tussen de 445 miljoen en 505 miljoen euro. Het tweede kwartaal moet daarbij sterker worden dan het eerste en de tweede helft van dit jaar sterker dan de eerste jaarhelft. Alfen verwacht dat alleen de omzet uit de SGS-divisie zal toenemen. Voor de jaren na 2025 verwacht de onderneming dat de opbrengsten met 5 tot 10 procent stijgen.

Tegenwind

"Ondanks de tegenwind hebben we samen veel bereikt, wat ons voorbereidt op betere prestaties in 2025", zegt topman Marco Roeleveld in een toelichting op de resultaten. "Onze teams toonden ongelooflijke veerkracht en een onwankelbare toewijding gedurende het jaar om waarde te leveren voor onze klanten, ondanks de uitdagingen waarmee we werden geconfronteerd."

Alfen maakte in oktober bekend tot 15 procent van de banen te gaan schrappen om kosten te besparen. Dat kwam neer op bijna 140 banen. Onder meer door deze reorganisatie verwacht het bedrijf vanaf dit jaar ruim 13 miljoen euro te kunnen besparen.