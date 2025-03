Vergeer opnieuw chef de mission bij Paralympische Spelen Milaan

ARNHEM (ANP) - Esther Vergeer is opnieuw benoemd tot chef de mission voor de Paralympische Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo. Het wordt de vijfde keer dat ze TeamNL leidt op de Paralympische Spelen. NOC*NSF verwacht tussen de zeven en tien wintersporters af te vaardigen in de sporten paraskiën en parasnowboarden.

Zevenvoudig paralympisch kampioen rolstoeltennis Esther Vergeer was eerder chef de mission tijdens de Spelen in PyeongChang (2018) en Beijing (2022) in de winter en de Spelen in Tokio (2021) en Parijs (2024) in de zomer. "Het is een enorme eer om opnieuw chef de mission te zijn", liet ze via de sportkoepel weten. "De verwachting is dat we met een compact team wintersporters afreizen naar Cortina. Ik kijk enorm uit naar de mooie momenten en hechte samenwerking met deze groep."

De Paralympische Spelen van Milaan en Cortina 2026 worden op 6 maart 2026 geopend in de Arena van Verona, het prachtige antieke Romeinse amfitheater. De wedstrijden vinden plaats in Cortina d'Ampezzo, Milaan en Tesero. De Nederlandse wintersporters komen waarschijnlijk allemaal in actie in Cortina. Daar is op 15 maart ook de sluitingsceremonie.