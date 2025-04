Rechter VS noemt Google illegale monopolist met advertentietech

ALEXANDRIA (ANP/RTR) - Google had een illegaal monopolie op twee markten voor online-advertentietechnologie, zo heeft een rechter in de Verenigde Staten geoordeeld. De uitspraak is een steun in de rug voor openbaar aanklagers, die pleiten voor het gedwongen opsplitsen van het techbedrijf.

Volgens de rechtbank in Alexandria in de staat Virginia was Google te dominant op de markt voor advertentieservers, oftewel platforms die bezoekers van websites of apps advertenties tonen. Ook was het techbedrijf illegaal monopolist met zijn dienst die verkopers en kopers van advertentieruimte bijeenbrengt.

In een nieuwe zitting moet nog worden bepaald welke maatregelen geschikt zijn om Googles dominantie ongedaan te maken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google zijn Ad Manager verkoopt, waar de advertentiediensten onder vallen die een monopolie zouden zijn.