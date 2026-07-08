Legere schappen in Jumbo's door probleem distributiecentrum

VEGHEL (ANP) - Jumbo ondervindt problemen met de levering van producten aan supermarkten vanuit een distributiecentrum in Veghel. Dit leidt ertoe dat sommige schappen in supermarkten in het zuiden van Nederland leger zijn, bevestigt een woordvoerster van de supermarktketen na een bericht van vakmedium Distrifood.

De vraag naar producten uit het Noord-Brabantse distributiecentrum is volgens de woordvoerster groot, maar de locatie kan de drukte op dit moment niet volledig aan. Een precieze oorzaak is niet direct bekend. Maar het kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een gebrek aan goed ingewerkte medewerkers, geeft de woordvoerster aan.

Jumbo hoopt de leveringsproblemen de komende dagen op te lossen. Het winkelbedrijf zet extra uitzendkrachten in. Ook onderzoekt Jumbo of andere werkwijzen soelaas bieden, bijvoorbeeld door pallets met slechts een product te vullen in plaats van een mix van verschillende producten.