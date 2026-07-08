Kant-en-klare barbecuepakketten van de supermarkt: slimme deal of dure vergissing?





De zon komt door, de tuinstoelen gaan naar buiten en in elke supermarkt liggen de kant-en-klare barbecuepakketten alweer hoog opgestapeld. Eén pakket in het karretje en je bbq is in principe geregeld: vlees , saus, soms zelfs saladejes erbij. Handig, zeker. Maar is het ook verstandig? We zochten het uit.

Wat zit er eigenlijk in zo'n pakket?

Een supermarktpakket bevat doorgaans voorverpakt vlees zoals kipsaté, hamburgers, spareribs en gemarineerde stukken varkensvlees, industrieel bereid en lang houdbaar dankzij vacuümverpakking, in een vaste samenstelling die je niet kunt aanpassen . Dat is meteen het eerste verschil met een pakket van de slager: daar wordt vers, ambachtelijk gesneden vlees gebruikt met marinades die vaak zelf gemaakt zijn, en kun je de samenstelling aanpassen aan het aantal gasten of dieetwensen

Het voordeel: gemak en soms ook geld

Het grote pluspunt is duidelijk: geen gedoe met los inkopen, marineren of uitzoeken hoeveel vlees je nodig hebt. Uit een test van consumentenprogramma Radar bleek bovendien dat kant-en-klaar samengestelde verspakketten van supermarkten vaak goedkoper zijn dan wanneer je de losse ingrediënten zelf koopt . Voor een spontane bbq met een grote groep kan dat dus best uitkomen, zeker als je profiteert van de weekaanbiedingen: prijzen voor kippenbouten, spareribs en bbq-worstjes gaan in het bbq-seizoen flink omlaag bij vrijwel alle ketens

De andere kant: wat er niet op het etiket staat

Hier wordt het minder rooskleurig. Supermarktpakketten bevatten regelmatig vlees met toegevoegd water, bindmiddelen of fosfaten om gewicht en houdbaarheid te verhogen, en de marinades zijn vaak gebaseerd op smaakversterkers en conserveringsmiddelen

Nog zorgwekkender: onderzoek van DierenwelzijnsCheck naar bbq-pakketten in de supermarkt liet zien dat minder dan de helft van het vlees een dierenwelzijnskeurmerk draagt, met vooral varkensvlees als grote boosdoener). Zonder keurmerk op de verpakking gaat het vermoedelijk om regulier, dus niet per se diervriendelijk geproduceerd vlees

Ook op het gebied van voedselveiligheid is er reden voor voorzichtigheid. Onderzoek van Wakker Dier naar bbq-vlees uit de supermarkt wees uit dat 40 procent van de monsters één of meer soorten (potentieel gevaarlijke) bacteriën bevatte of al in een staat van bederf verkeerde, met kip als grootste risicofactor Gemarineerd vlees is daarbij extra gevoelig: de marinade wordt vaak met water opgelost om het in het vlees te trekken, wat volgens deskundigen ook de kans op bacteriegroei vergroot.

Is het dan ook echt goedkoper?

Niet zo eenduidig als je zou denken. Hoewel een bbq-pakket van de slager per kilo doorgaans duurder is, ligt de prijs per portie dichter bij een supermarktpakket dan het op het eerste gezicht lijkt, vooral omdat je bij de slager minder uitval en verspilling hebt door de aangepaste hoeveelheden De echte besparing bij de supermarkt zit vooral in de aanbiedingsperiodes: buiten de bbq-weken en -folders betaal je vaak de normale, hogere prijs voor hetzelfde pakket

Zo maak je een verstandigere keuze

Check het keurmerk. Beter Leven Keurmerk (bij voorkeur met meerdere sterren) of biologisch geeft meer garantie over dierenwelzijn dan een pakket zonder enige aanduiding

Beter Leven Keurmerk (bij voorkeur met meerdere sterren) of biologisch geeft meer garantie over dierenwelzijn dan een pakket zonder enige aanduiding Bewaar en gaar kip extra zorgvuldig. Gezien de hogere kans op bacteriën in kip, is goed doorbakken (kerntemperatuur minimaal 72 °C) geen overbodige luxe

Gezien de hogere kans op bacteriën in kip, is goed doorbakken (kerntemperatuur minimaal 72 °C) geen overbodige luxe Stel liever zelf een pakket samen dan het vaste kant-en-klare pakket te pakken: zo kies je zelf welk vlees wél en niet een keurmerk heeft.

dan het vaste kant-en-klare pakket te pakken: zo kies je zelf welk vlees wél en niet een keurmerk heeft. Jaag op de aanbieding, niet op het pakket. Losse stukken vlees tijdens de bbq-folderweken zijn vaak zowel goedkoper als transparanter over herkomst dan het voorverpakte pakket.

Losse stukken vlees tijdens de bbq-folderweken zijn vaak zowel goedkoper als transparanter over herkomst dan het voorverpakte pakket. Overweeg de slager of een online vleesboer als je toch al voor kwaliteit gaat: het prijsverschil per portie is kleiner dan het lijkt, en je krijgt vers, traceerbaar vlees zonder toegevoegd water

De conclusie

Een kant-en-klaar barbecuepakket uit de supermarkt is prima voor een spontane, drukke zomeravond waarin gemak boven alles gaat — en tijdens de aanbiedingsweken kan het ook nog eens een koopje zijn. Maar wie kritisch kijkt naar wat er werkelijk in het vlees zit, ontdekt dat "kant-en-klaar" niet automatisch "beste keuze" betekent: minder dierenwelzijnskeurmerken, meer kans op toegevoegd water en bindmiddelen, en een grotere kans op bacteriën dan bij vers, los gekocht vlees. Verstandig barbecueën betekent dus vooral: bewust kiezen wát er in het pakket zit, in plaats van blind het eerste bakje in je karretje te gooien.