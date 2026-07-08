100-plussers hebben opvallend vaak één ding gemeen. En het is niet hun gezonde dieet

Wie oud wil worden, krijgt steevast hetzelfde advies: eet gezond, blijf bewegen, drink met mate en rook niet. Maar volgens nieuw onderzoek is er nóg een belangrijke factor die vaak over het hoofd wordt gezien: je persoonlijkheid.

Wetenschappers van de Universiteit van Cagliari onderzochten 125 ouderen tussen de 71 en 101 jaar op Sardinië, een Italiaans eiland waar zich een van de beroemde 'Blue Zones' bevindt. In deze gebieden worden opvallend veel mensen 100 jaar of ouder.

De onderzoekers wilden weten welke rol persoonlijkheid speelt bij gezond ouder worden. Daarbij vergeleken ze 55 inwoners van de Blue Zone met 70 leeftijdsgenoten uit een nabijgelegen regio met vrijwel dezelfde sociaaleconomische omstandigheden en toegang tot dezelfde gezondheidszorg.

Nieuwsgierigheid springt eruit

Opvallend genoeg bleken inwoners van de Blue Zone niet gezonder te zijn dan hun leeftijdsgenoten als het ging om hun ervaren lichamelijke en mentale gezondheid. Er was echter één eigenschap waarop ze duidelijk hoger scoorden: openheid.

Mensen met een hoge mate van openheid zijn nieuwsgierig, staan open voor nieuwe ideeën, leren graag bij en proberen makkelijker nieuwe activiteiten uit. Volgens de onderzoekers lijkt juist die houding samen te hangen met een actievere en mentaal stimulerende levensstijl.

De deelnemers uit de Blue Zone besteedden meer tijd aan hobby's en andere uitdagende vrijetijdsactiviteiten. Ook bleken ze beter om te gaan met tegenslagen en beschikten ze over sterkere emotionele vaardigheden.

Persoonlijkheid beïnvloedt leefstijl

Toen de onderzoekers alle deelnemers samen bekeken, kwamen nog meer verbanden naar voren. Mensen die hoog scoorden op openheid rapporteerden meer psychologisch welzijn en besteedden vaker tijd aan hobby's. Een hoge mate van consciëntieusheid – oftewel zorgvuldig en gedisciplineerd zijn – hing samen met meer levenstevredenheid en betere copingvaardigheden. Daarentegen rapporteerden deelnemers met een hogere mate van neuroticisme vaker een lagere kwaliteit van leven.

De onderzoekers benadrukken dat persoonlijkheid waarschijnlijk niet rechtstreeks bepaalt hoe oud iemand wordt. Wel lijkt het invloed te hebben op gedrag. Wie nieuwsgierig blijft, zoekt eerder nieuwe ervaringen op, onderhoudt sociale contacten, blijft leren en is vaker actief. Dat zijn juist de gewoonten die al langer worden gekoppeld aan gezond ouder worden.