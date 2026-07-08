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Egypte voelt zich bestolen en dient klacht in tegen FIFA na zege van Messi & co

Sport
door Pieter Immerzeel
woensdag, 08 juli 2026 om 6:49
ANP-562988917
Egypte voelt zich bestolen na de uitschakeling tegen Argentinië op het WK 2026 en dient een officiële klacht in bij FIFA over de scheidsrechterlijke leiding en de overwinning van Lionel Messi.

Woede na uitschakeling

De uitschakeling van Egypte in de achtste finale tegen Argentinië blijft voor grote woede zorgen in Caïro. De Egyptische voetbalbond geeft de scheidsrechter en zijn team nadrukkelijk de schuld van de nederlaag in de slotminuten.

Officieel protest bij FIFA

Volgens officiële bronnen heeft bondspresident Any Bo3ida een formele klacht ingediend bij de internationale voetbalbond, waarin hij een onderzoek eist naar de beslissingen van de Franse scheidsrechter Ran Ois Etexier en zijn assistenten. De Egyptenaren spreken van “controversiële beslissingen” die systematisch in het nadeel van de Noord-Afrikaanse ploeg uitpakten en in het voordeel van Argentinië en sterspeler Lionel Messi.

Beschuldigingen van manipulatie

Bondscoach Ossama Ssan gaat nog een stap verder en noemt het duel “overduidelijk een gemanipuleerde wedstrijd”. Volgens hem waren de Egyptenaren “beter dan de wereldkampioen”, maar is de uitslag beïnvloed door “interne en externe factoren” en een bredere wens in de voetbalwereld dat Argentinië wint.

Eis: scheidsrechters uit toernooi zetten

In de klacht vraagt de Egyptische bond niet alleen om een verklaring, maar ook om het uitsluiten van het Franse scheidsrechtersteam van de rest van het toernooi. De bond stelt dat Etexier en zijn ploeg een cruciale rol speelden in het succes van Argentinië en dat hun fouten het toernooi en de sportieve geloofwaardigheid schaden.

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