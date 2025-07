London Tunnels wil na jaar alweer weg van Damrak

AMSTERDAM (ANP) - London Tunnels wil na een jaar alweer van het Damrak verdwijnen. Het Britse bedrijf maakte in juni vorig jaar zijn debuut op de Amsterdamse beurs om geld op te halen om in Londen een ondergronds tunnelcomplex uit de Tweede Wereldoorlog open te stellen voor toeristen. Nu denkt de onderneming dat Beursplein 5 toch niet de meest effectieve of kostenefficiënte weg is om de benodigde financiering veilig te stellen.

London Tunnels dacht eerst dat het via de beurs veel investeerders aan zich kon binden. Maar afgelopen tijd is het bedrijf erachter gekomen dat het hebben van een beursnotering, met alle bijkomende transparantievereisten en regels, ook ongunstig kan zijn voor bepaalde "potentiële financieringsoplossingen".

Daarom kondigt de onderneming aan haar organisatiestructuur te veranderen. De bedoeling is dat het bedrijf straks komt te vallen onder een houdstermaatschappij op de Kaaimaneilanden. Aandeelhouders zullen nog wel hun goedkeuring moeten verlenen.