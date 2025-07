Weer arrestatiebevel uitgevaardigd tegen ex-president Zuid-Korea

SEOUL (ANP/RTR) - Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft opnieuw een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de afgezette president Yoon Suk-yeol wegens de militaire noodtoestand van december, bericht persbureau Yonhap. De politicus zat eerder bijna twee maanden vast in verband met het onderzoek naar de noodtoestand die hij uitriep.

Een speciale aanklager had om het arrestatiebevel gevraagd. Een rechtbank in Seoul boog zich woensdag over het verzoek. De zitting duurde volgens Yonhap bijna zeven uur. Yoon was in de rechtbank aanwezig en wachtte daarna het besluit af in een detentiecentrum op ongeveer 20 kilometer van de hoofdstad.

Yoon creëerde een grote politieke crisis door de noodtoestand uit te roepen. Dat deed hij als maatregel tegen de oppositie, die met een parlementaire meerderheid Yoons plannen kon tegenhouden. De politicus werd daarna afgezet. Hij werd in januari als eerste zittende president in de Zuid-Koreaanse geschiedenis opgepakt.