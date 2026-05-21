Loonkloof moet inzichtelijk worden voor collega's

Economie
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 9:25
DEN HAAG (ANP) - Werkgevers moeten vanaf 2027 mogelijk maken dat werknemers van een bedrijf kunnen zien wat hun collega's verdienen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken (D66). Met het wetsvoorstel geeft Nederland invulling aan een Europese richtlijn die landen verplicht om inzicht te geven in de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen.
In een verplicht systeem moet zichtbaar zijn welk loon verdiend wordt in welke functie. Op die manier moeten werknemers kunnen zien hoe groot de loonkloof is en kunnen ze dit aankaarten op de werkvloer.
Ook mogen werkgevers straks bij een sollicitatie niet meer vragen naar het laatstverdiende salaris. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten regelmatig rapporteren wat de loonverschillen zijn. Die resultaten moeten voor iedereen te zien zijn op een speciale website, zodat ook verschillen tussen sectoren duidelijk worden.
Voorgangers van Vijlbrief spraken al eerder de ambitie uit om de loonkloof inzichtelijker te maken, maar van een wet kwam het nog niet.
