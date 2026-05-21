Rode Kruis blijft paraat bij aanmeldcentrum Ter Apel

TER APEL (ANP) - Het Rode Kruis verwacht ook donderdag en mogelijk de dagen erna hulp te moeten bieden bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. "Er is nog geen oplossing voor vanavond. We blijven hier zo lang als nodig", zegt een woordvoerder.

Vrijwilligers delen onder meer eten en drinken uit en bieden een luisterend oor aan de asielzoekers die niet naar binnen kunnen.

Woensdag konden 51 asielzoekers niet in de opvang van het aanmeldcentrum terecht omdat er geen plek meer was. Zij kregen uiteindelijk een slaapplek in buurgemeente Stadskanaal, waar het Rode Kruis ook bij heeft geholpen. Voor de komende nachten is de organisatie eveneens bereid om bedden neer te zetten en de opvang te begeleiden, zegt de woordvoerder. "We hebben nog niet gehoord of Stadskanaal nog een extra nacht onderdak biedt."

De asielzoekers die de nacht doorbrachten in Stadskanaal zijn inmiddels weer in Ter Apel. Ze krijgen daar een ontbijt van het Rode Kruis. Volgens de woordvoerder is de nacht rustig verlopen. "De mensen zijn wel wat beduusd en gelaten."