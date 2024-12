LTO: vrijspraak Boxtelse 'dierenextremisten' zwaar teleurstellend

DEN HAAG (ANP) - Landbouworganisatie LTO Nederland vindt het zwaar teleurstellend dat de zestig dierenactivisten die een varkensstal in Boxtel waren binnengedrongen, zijn vrijgesproken door het gerechtshof in Den Bosch. "De uitspraak toont alwéér aan dat de wet op dit gebied moet worden aangepast. Een aanpassing waar de Tweede Kamer al jarenlang om vraagt", stelt Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.

Volgens de rechters kon niet worden bewezen dat de activisten staldeuren hebben geforceerd om binnen te komen, waardoor geen bewezen strafbare feiten zijn gepleegd. De uitspraak valt volgens LTO niet uit te leggen aan veehouders en "schept een ernstig precedent voor toekomstig dierenactivisme". Uit voorzorg worden stallen in de praktijk vaak niet afgesloten. "Hierdoor is bij stalbezettingen doorgaans geen sprake van geforceerde inbraak en worden zij gekwalificeerd als een (lichte) verboden toegangsovertreding", aldus de organisatie. Hierdoor gaan "dierenextremisten" vaak vrijuit of krijgen slechts een lichte boete opgelegd.