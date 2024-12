30 jaar cel en tbs voor schietpartij zorgboerderij Alblasserdam

ROTTERDAM (ANP) - Het gerechtshof heeft John S. (40) dinsdag veroordeeld tot dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam en de moord op een schoenmaker in Vlissingen. Het Openbaar Ministerie had deze straf eerder ook geëist.

Bij de schietpartij op 6 mei 2022 werden een 34-jarige medewerkster van de zorgboerderij en een 16-jarige cliënte doodgeschoten. Een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw raakten zwaargewond. De rechtbank veroordeelde S. in juli vorig jaar tot een levenslange celstraf, het OM had toen ook dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.