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LTO wil dat kabinet zich inzet voor snel EU-besluit steun boeren

Economie
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 16:25
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DEN HAAG (ANP) - Land- en tuinbouworganisatie LTO wil dat het kabinet zijn best doet om Europese maatregelen voor boeren die te maken hebben met de flink gestegen kunstmestprijzen zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen. Dan kan Nederland geld uit Brussel gebruiken om Nederlandse boeren te steunen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz is kunstmest de afgelopen maanden een stuk duurder geworden.
De Europese Commissie kwam onlangs met voorstellen, waaronder het plan om in totaal 540 miljoen euro vrij te maken om boeren te helpen met het inkopen van kunstmest, zodat zij hun oogsten veilig kunnen stellen. Als de lidstaten instemmen met de voorstellen, moeten de plannen voor eind juli definitief worden goedgekeurd.
"Het ontwikkelen van nieuwe regelingen om boeren te compenseren vergt veel tijd en afstemming, waardoor de fondsen mogelijk niet op tijd beschikbaar komen om daadwerkelijk te dienen als compensatie voor de huidige gestegen prijzen", aldus de belangenorganisatie.
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