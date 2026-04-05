Luchthavens Italië waarschuwen voor brandstofbeperkingen

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Meerdere luchthavens in Italië waarschuwen luchtvaartmaatschappijen voor beperkingen bij de bevoorrading van vliegtuigbrandstof door de oorlog in het Midden-Oosten. Het gaat om de luchthavens van Bologna, Milaan Linate, Treviso en Venetië. De voorraad aan kerosine op die vliegvelden is beperkt.

De waarschuwing geldt van 2 tot en met 9 april. Europa haalt veel vliegtuigbrandstof uit het Midden-Oosten, maar door de vrijwel volledige blokkade van de Straat van Hormuz door Iran zijn die leveringen stilgevallen. Italië is een grote importeur van kerosine uit de Golfregio.

Op Schiphol en bij KLM is er nog geen sprake van brandstofbeperkingen. Wel waarschuwde de brancheorganisatie voor maatschappijen op Schiphol BARIN vrijdag nog dat als de Straat van Hormuz langer afgesloten blijft voor de scheepvaart er annuleringen kunnen komen door brandstoftekorten. Die besparingsmaatregelen zouden dan vooral langeafstandsvluchten raken.