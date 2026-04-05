Iran claimt neerhalen van vliegtoestellen bij reddingsmissie VS

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse krijgsmacht claimt dat meerdere toestellen zijn neergehaald die deel uitmaakten van de Amerikaanse zoektocht naar een vermiste piloot in Iran. Een woordvoerder heeft het over een transportvliegtuig van het type C-130 en twee Blackhawk-helikopters, bericht staatspersbureau Tasnim.

De Iraanse Revolutionaire Garde zegt zondag dat meerdere "vijandige vliegende objecten werden vernietigd". Iran haalde vrijdag een Amerikaanse F-15 neer, waarna Amerikaanse en Iraanse zoekacties naar de bemanning volgden. De Amerikaanse president Donald Trump maakte zondag bekend dat de tweede piloot uit Iran was gehaald. De andere piloot werd een dag eerder in veiligheid gebracht.

Trump schreef ook dat de Amerikaanse krijgsmacht op zijn bevel met tientallen vliegtoestellen op zoek was naar de vermiste piloot. Hij meldde niets over neergehaalde toestellen tijdens die zoekactie. Bij het zoeken en redden van de twee piloten zijn volgens hem geen Amerikanen gedood of gewond geraakt.