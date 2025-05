Luchtvaartmanagers doen dringende oproep tot verduurzaming sector

AMSTERDAM (ANP) - Een groep van ruim twintig leidinggevenden uit de luchtvaart roept de sector dringend op te verduurzamen. Onder anderen directeuren, piloten en technici maken zich zorgen dat de "luchtvaart haar eigen toekomst op het spel zet als de sector geen fundamentele transitie ondergaat".

Het is onmogelijk om de huidige koers van de luchtvaart door te zetten, vindt de groep die zich Call Aviation to Action noemt. Zeker 22 mensen hebben zich aangesloten en de groep verwacht meer mensen die deze boodschap ondersteunen.

In de oproep stelt Call Aviation to Action dat de sector de uitstoot moet verminderen en regelgeving moet ondersteunen die de uitstoot aan banden legt. Ook vindt de actiegroep dat de luchtvaart niet volledig moet leunen op technologieën waarvan het nog onduidelijk is wanneer ze kunnen bijdragen aan verduurzaming. "Wees realistisch over de tijdlijn waarop technologie een bijdrage kan leveren, en ontwikkel een bedrijfsmodel dat zelfstandig duurzaam kan functioneren."

Krachtig signaal

Voormalig directeur duurzaamheid van KLM, Karel Bockstael, is mede-initiatiefnemer van de oproep. "De luchtvaart moet zelf het initiatief nemen tot transformatie voordat het wordt afgedwongen", zegt hij. "We begrijpen de uitdagingen waar bedrijven en hun leiders voor staan als geen ander, maar zien ook dat doorgaan op dezelfde weg geen optie is."

Greenpeace noemt het een "ongekend krachtig signaal" dat zelfs mensen uit de luchtvaartsector met deze oproep komen. "Al jaren wijzen wij op de ramkoers van deze industrie met het klimaat", zegt luchtvaartexpert Wouter Lemm. "Valse beloften over technologie en greenwashing kunnen de groeiende uitstoot niet maskeren. Het is tijd voor echte keuzes: minder vliegen, eerlijk beleid en échte klimaatmaatregelen."