Lufthansa wil dat EU luchtvaartdeal Qatar opschort om Qatargate

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Lufthansa wil dat de Europese Unie een luchtvaartdeal met Qatar opschort om het corruptieschandaal Qatargate. Volgens de deal uit 2021 mogen luchtvaartorganisaties onbeperkt vluchten aanbieden tussen de EU en Qatar.

Voorzitters Karl-Ludwig Kley en Christine Behle van het Duitse luchtvaartconcern hebben hierover een brief geschreven aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. "Gezien de ernstige beschuldigingen van corruptie moet de luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Qatar onmiddellijk worden opgeschort", staat in de brief. Qatargate draait om beschuldigingen van het omkopen van Europarlementariërs door meerdere landen, waaronder Qatar. De landen zouden invloed in het Europees Parlement hebben gekocht met geld en andere gunsten.

De voorzitters schreven de brief nadat concurrent Qatar Airways vluchten heeft toegevoegd tussen Hamburg en Doha, de hoofdstad van Qatar. Daarmee kunnen Duitse passagiers sinds deze zomer via Doha naar andere bestemmingen in het Midden-Oosten en Azië vliegen. Ze hoeven dan niet te reizen via München of Frankfurt, knooppunten van het Duitse luchtvaartconcern. Lufthansa bestaat naast de gelijknamige maatschappij onder meer uit dochtermerken Eurowings, Austrian Airlines, Swiss uit Zwitserland en het Belgische Brussels Airlines.

Een woordvoerder van Qatar wilde tegenover persbureau Bloomberg niet reageren op de brief. Qatar Airways is in handen van de Qatarese staat.