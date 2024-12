Zwemmer Korstanje verovert brons op WK kortebaan

BOEDAPEST (ANP) - Zwemmer Nyls Korstanje heeft Nederland de eerste medaille bezorgd op de WK kortebaan in Boedapest. De 25-jarige Nederlander veroverde brons op de 50 meter vlinderslag.

Korstanje, die als eerste het keerpunt bereikte, eindigde met een tijd van 21,68. De Zwitser Noè Ponti greep het goud in een wereldrecord: 21,32. De Canadees Ilya Kharun legde beslag op de zilveren medaille met 21,67.

Korstanje had in de series met 21,62 een Nederlands record gezwommen. Die tijd was ruim een tiende van een seconde onder zijn toptijd van vorige maand (21,74).