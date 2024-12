Bloomberg: vermogen Elon Musk stijgt tot boven 400 miljard dollar

Het vermogen van 's werelds rijkste persoon Elon Musk is volgens persbureau Bloomberg voor het eerst gestegen tot boven de 400 miljard dollar. Daarmee is de topman van onder meer Tesla en het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX de eerste persoon op aarde die deze vermogensgrens heeft gepasseerd, aldus Bloomberg.

Volgens de Bloomberg Billionaires Index heeft de 53-jarige Musk nu een vermogen van 439 miljard dollar (omgerekend 418 miljard euro). De groei van zijn fortuin hangt onder meer samen met de sterke koersstijging van het aandeel van Tesla sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen door de verwachting dat de elektrische autofabrikant kan profiteren van de winst van Donald Trump. Musk is een grote donor geweest van zijn verkiezingscampagne en gaat zelfs een soort departement leiden voor Trump om de overheid efficiënter te maken.

Musk profiteert ook van de sterk gestegen waarde van SpaceX. Dat bedrijf zou inmiddels ongeveer 350 miljard dollar waard zijn, waarmee SpaceX de meest waardevolle niet-beursgenoteerde onderneming ter wereld is. Verder is ook het bedrijf xAI van Musk voor kunstmatige intelligentie sinds mei in waarde verdubbeld tot meer dan 50 miljard dollar.