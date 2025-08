Lula staat open voor handelsbesprekingen met VS 'op gelijke voet'

BRASILIA (ANP/BLOOMBERG) - President Luiz Inácio Lula da Silva heeft gezegd dat Brazilië openstaat voor handelsbesprekingen met de Verenigde Staten, maar alleen als de VS zijn land als gelijke behandelen. Hij zei dat hij niet zal buigen voor politieke druk van de Amerikaanse president Donald Trump.

"We willen onderhandelen op gelijke voet", zei Lula zondag tijdens een bijeenkomst van zijn Arbeiderspartij in de hoofdstad Brasilia. "We zullen onze bedrijven steunen, onze werknemers verdedigen en zeggen: als jullie klaar zijn om te onderhandelen, liggen onze voorstellen op tafel."

In juli dreigde Trump Brazilië met heffingen van 50 procent op Braziliaanse goederen, tenzij het Braziliaanse Hooggerechtshof onmiddellijk een zaak tegen voormalig president Jair Bolsonaro seponeert. Bolsonaro wordt vervolgd omdat hij een poging tot een staatsgreep zou hebben gedaan na zijn verlies bij de verkiezingen van 2022.