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Marktonderzoeker: mensen drinken komende jaren minder alcohol

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 14:22
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LONDEN (ANP/RTR) - Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR.
In een vooruitzicht voor 160 markten stelt het bureau dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 naar verwachting 1 procent lager zal liggen dan in 2025. Daarentegen neemt het aantal mensen dat oud genoeg is om te mogen drinken wereldwijd met 9 procent toe. Sterke drank, bier en wijn worden het komende decennium allemaal minder vaak gedronken volgens IWSR. Nieuwe soorten dranken, zoals kant-en-klare cocktails in blik, nemen hun plaats in.
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