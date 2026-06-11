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ECB verhoogt rente voor het eerst sinds 2023 om hoge inflatie

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 14:21
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FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de rente in de eurozone om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Het belangrijkste rentetarief gaat met een kwart procentpunt omhoog naar 2,25 procent. Het is de eerste renteverhoging sinds september 2023 en de eerste rentewijziging in een jaar tijd.
Economen hadden de renteverhoging verwacht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen wereldwijd flink opgelopen, waardoor de kosten van het levensonderhoud zijn gestegen. In het eurogebied liep de inflatie in mei op tot 3,2 procent, het hoogste niveau sinds september 2023. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie in de eurozone nog 1,9 procent. De inflatie ligt nu ruim boven de doelstelling van de ECB van rond de 2 procent.
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