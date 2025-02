Marktwaakhond VS opent onderzoek naar 'censuur' door techconcerns

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse marktautoriteit FTC wil een onderzoek openen naar technologiebedrijven die gebruikers mogelijk "censureren". De toezichthouder vraagt mensen die bijvoorbeeld van sociale media zijn geweerd of van wie berichten minder goed vindbaar waren om commentaar, maakt de onlangs aangetreden voorzitter Andrew Ferguson bekend.

De openbare consultatie over "censuur door tech" komt na jarenlange klachten van Republikeinen, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump, over vermeende vooringenomenheid van internetplatforms tegen rechtse of conservatieve geluiden. Trump zelf werd na de bestorming van het Capitool in januari 2021 verbannen van het toenmalige Twitter (nu X), Facebook en YouTube om zijn rol bij de rellen. Inmiddels is hij weer welkom op de platforms.

Volgens Ferguson, die door Trump werd benoemd tot voorzitter, is "censuur door technologieplatforms niet alleen on-Amerikaans, maar mogelijk ook illegaal". Een verzoek om commentaar van het publiek op een kwestie is vaak een opmaat naar een diepgaander onderzoek door de Amerikaanse markttoezichthouder.

De FTC heeft de taak om kartel- of monopolievorming op de Amerikaanse markt te voorkomen en consumentenrechten te beschermen. Maar een zaak van de toezichthouder over het verwijderen van bepaalde posts of accounts op sociale media is relatief onontgonnen terrein.