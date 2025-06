Diabetespatiënten hebben dubbel zo kans op deze ernstige oogziekte door populaire afvalmedicijnen

Mensen met diabetes die GLP-1-medicijnen gebruiken om af te vallen, hebben twee keer meer kans op een ernstige oogziekte. Dat blijkt uit onderzoek bij bijna 140.000 patiënten in Canada.

GLP-1-medicijnen zoals Ozempic en Wegovy zijn de laatste jaren een rage geworden. Ze helpen niet alleen bij diabetes, maar ook bij afvallen . Miljoenen mensen wereldwijd gebruiken ze inmiddels. Maar nieuw onderzoek toont een verontrustende bijwerking: ze kunnen je ogen beschadigen, zeker als je diabetes hebt.

Canadese onderzoekers volgden drie jaar lang ruim 139.000 diabetespatiënten. Van hen gebruikten ongeveer 46.000 mensen minstens zes maanden lang GLP-1-medicijnen. De rest kreeg deze medicijnen niet.

Bij mensen die GLP-1-medicijnen gebruikten, kreeg 0,2 procent een ernstige oogziekte genaamd 'natte maculadegeneratie'. Bij mensen zonder deze medicijnen was dat 0,1 procent. Dat klinkt als kleine percentages, maar het betekent wel een verdubbeling van het risico.

Serieuze aandoening

Natte maculadegeneratie is geen grapje. Het is een van de belangrijkste oorzaken van blindheid bij ouderen. De ziekte beschadigt het centrum van je netvlies, waardoor je moeite krijgt met scherp zien. Lezen en autorijden worden dan lastig of onmogelijk.

Nog zorgwekkender: hoe langer mensen de medicijnen gebruikten, hoe groter het risico werd. Patiënten die langer dan 2,5 jaar GLP-1-medicijnen slikten, hadden zelfs meer dan drie keer zoveel kans op de oogziekte.

Dilemma voor artsen en patiënten

De exacte oorzaak is nog onduidelijk, maar wetenschappers hebben wel theorieën. GLP-1-medicijnen kunnen de bloedsuiker snel laten zakken. Dit zou tijdelijk zuurstoftekort in de ogen kunnen veroorzaken, wat schadelijke bloedvaten kan laten groeien. Ook zitten er GLP-1-receptoren in het netvlies. De medicijnen verhogen bepaalde stoffen die bloedvatgroei stimuleren, precies wat je niet wilt bij maculadegeneratie.

Dit zet artsen en patiënten voor een lastige keuze. GLP-1-medicijnen hebben namelijk ook veel voordelen bewezen. De onderzoekers raden artsen daarom aan alert te zijn op oogproblemen bij patiënten die GLP-1-medicijnen gebruiken. Regelmatige oogcontroles worden nog belangrijker.