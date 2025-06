Zuurdesembrood, volkorenbrood of gewoon brood: wat is gezonder

Welk brood is gezonder: zuurdesembrood, volkorenbrood of gewoon brood? Volgens aanhangers van zuurdesembrood is brood gemaakt met zuurdesem gezonder dan brood dat is gemaakt met gist. Maar dat is de vraag. Als je naar de samenstelling van zuurdesembrood kijkt, lijkt die erg op die van gewoon brood. Het bevat ongeveer evenveel koolhydraten, eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen.