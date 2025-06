Japanse onderzoekers maken superkleine transistor die alles zou kunnen veranderen

Wetenschappers in Tokyo hebben een transistor ontwikkeld die veel krachtiger en betrouwbaarder is dan huidige exemplaren. De transistor kan gebruikt worden om nóg kleinere apparaten te maken.

De transistor wordt wel eens de belangrijkste uitvinding van de 20e eeuw genoemd, en terecht. Deze minuscule schakelaar zit in vrijwel alle elektronische apparaten om ons heen. Doorheen de jaren zijn ze steeds kleiner geworden, wat computers sneller en efficiënter heeft gemaakt. Maar er is een probleem: ze worden steeds moeilijker om nog kleiner te maken.

Jarenlang werden transistors gemaakt van silicium, maar dat materiaal raakt aan zijn grenzen. Onderzoekers van de Universiteit van Tokyo dachten daarom: waarom niet iets anders proberen? In plaats van silicium kozen ze daarom voor een mix van indium, gallium en zuurstof. Dit materiaal zou elektronen makkelijker doorlaten.

Nieuwe vorm

Het team ontwikkelde ook een nieuwe vorm: de 'gate-all-around' transistor. Bij gewone transistors zit de schakelaar (de 'gate') aan één kant. Bij deze nieuwe versie omringt de schakelaar het hele kanaal waar de stroom doorheen gaat, als een ring om je vinger. Door deze verandering kunnen gates efficiënter werken en makkelijker worden opgeschaald, aldus de onderzoekers.

Het resultaat is een transistor die elektronen sneller doorlaat dan vergelijkbare ontwerpen. En hij blijft bijna drie uur stabiel werken onder zware belasting. Dat is veel langer dan eerdere prototypes. Toch is er nog veel werk aan de winkel om de levensduur te verlengen, voordat het apparaat kan concurreren met huidige transistors.